Валуев сказал, кто его любимый игрок в «Зените»

Экс- чемпион мира по боксу и депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев назвал своего любимого игрока в «Зените».

Он отметил, что больше всего в современном составе петербуржцев его привлекает Артем Дзюба, сообщает «Спорт день за днем».

Валуев также добавил, что наиболее сильный по эмоциям «Зенит» был в то время, когда команду возглавлял Дик Адвокат, с которым «сине-бело-голубые» выиграли в 2008-м году Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.