На Богатырском мужчина отобрал у петербурженки сумку с телефонами

На Богатырском мужчина отобрал у петербурженки сумку с телефонами
Полицейские начали розыск. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга правоохраниетли разыскивают мужчину, который среди ночи напал на женщину. Злоумышленник отобрал у нее сумку с ценными вещами.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 25 мая, около дома №10 по Богатырскому проспекту. Среди ночи в отдел полиции обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный ударил ее рукой по голове и отобрал сумку.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявительница уточнила, что в сумке находились мобильные телефоны и ключи от квартиры. Ущерб составил 22 тыс. рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка набросилась с ножом на своих гостей. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

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