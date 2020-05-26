Петербурженка набросилась с ножом на своих гостей

Петербурженка набросилась с ножом на своих гостей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

После сообщения о ножевом ранении в коммунальную квартиру одного из домов по улице Антонова-Овсеенко прибыла полиция.

Инцидент произошел вечером 24 мая. Как стало известно gazeta.spb.ru, на месте происшествия задержали хозяйку одной из комнат, женщину 1990 года.

По предварительной информации, компания распивала алкоголь. Во время ссоры подозреваемая нанесла ножом множественные ранения трем гражданам, которые находились в гостях. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек. Его ударили ножом в живот.

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