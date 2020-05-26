В Петербурге женщина обвинила бывшего мужа в насилии над дочерью

В Петербурге женщина обвинила бывшего мужа в насилии над дочерью
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Невском районе Петербурга задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней дочери. О произошедшем в полицию сообщила его бывшая жена.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина надругался над девочкой на даче за городом в прошлом году. По словам женщины, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочери.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга 20-летняя уборщица стала жертвой насильника. По подозрению задержан 36-летний безработный из Стрельны. По словам девушки, он напал на неё в одном из квартир на Санкт-Петербургском шоссе. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

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