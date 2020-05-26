В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в похищении гендиректора

В Северной столице полицейские задержали пятерых подозреваемых в похищении человека. Злоумышленники вымогали у мужчины несуществующий долг.

О преступном инциденте полицейские узнали 15 июля прошлого года. В отделение обратился гендиректор организации, который сообщил о своем похищении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе розыска были пойманы четверо мужчин (48, 30, 27 и 53 лет) и одна женщина 38 лет. Их задержали по местам жительства.

Правоохранители выяснили, что 19 июня прошлого года у дома №29 по улице Турку злоумышленники потребовали у гендиректора 6,5 млн рублей. После они затолкали мужчину в салон Toyota Land Cruiser, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из его сумки 130 тыс. рублей, ключи и документы от его BMW 5 GT.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое неизвестных похитили кошелек у петербуржца в подъезде на Разъезжей улице.