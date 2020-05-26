На дорогах Петербурга прошел рейд по тонировке автомобилей

Рейд по соблюдению правил тонировки автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Рейд по соблюдению правил тонировки автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские провели рейд по соблюдению правил тонировки автомобилей на дорогах Петербурга и Ленинградской области.

За выходные сотрудники ГИБДД выявили более 2 тыс. нарушений. Рейды проходили 23 и 24 мая во всех районах города и области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инспекторы выдали более 780 требований об устранении нарушений водителям, которые не демонтировали тонирующую пленку на месте. Остальные автомобилисты требование выполнили сразу же после остановки.

Большинство нарушений связаны с требованиями технического регламента светопропускание. Оно должно составлять не менее 70% для ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается обзорность водителю.

Помимо этого, в Центральном районе выявлен автомобиль с видеоизмененным номером. Водителю грозит штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга и Ленобласти в рамках рейда «Нетрезвый водитель» поймали 16 нарушителей.