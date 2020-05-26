Метростроители Петербурга пробили ход к станции метро «Горный институт»

Метростроители Петербурга пробили ход к станции метро «Горный институт»
«Аврора» пробила ход станции метро «Горный институт». Фото: vk.com//Метрострой. История петербургского метро

«Метрострой» сообщил о том, что горнопроходческий щит «Аврора» вошёл в натяжную камеру строящейся станции «Горный институт»( «Большой проспект»).

Советующее видели опубликовано в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

«В ночь на 26 мая ТПМК «Аврора» вошел в натяжную камеру станции «Большой проспект»», — говорится в сообщении.

Натяжная камера -это помещение, соединяющее центральный зал станции с наклонным ходом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Метрострой» начал прокладывать наклонный ход станции «Горный институт». Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщает, что станцию введут в эксплуатацию уже в 2021 году. Также в ближайшее время метростроевцы начнут возводить последний перегонный тоннель на участке от «Театральной» до «Спасской».

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