В Курске гадалка, осужденная за кражу украшений, пожаловалась на несправедливое обвинение в кассационный суд

В Курске женщина, рекламировавшая себя как гадалку, забрала у клиентки ювелирные украшения с целью «снятия порчи» и деньги за услуги, однако так и не вернула имущество, за что была осуждена на 8 месяцев исправительных работ.

По данным правоохранительного ведомства, потерпевшая передала гадалке деньги и драгоценности на общую сумму почти 52 тысячи рублей. Украшения к владелице так и не вернулись. Тем не менее, на судебных заседаниях гадалка — некая Глущенко, — свою вину не признавала и утверждала, что ювелирные изделия были необходимы ей только для ритуала снятия порчи.

Более того, осужденная обратилась с жалобой в кассационной суд. Однако в ведомстве поддержали решения предшествующих судебных инстанций и оставили приговор без изменений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что городской суд Санкт-Петербурга не удовлетворил иск женщины, протестующей против масочно-перчаточного режима.