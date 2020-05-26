Чехия пока не будет принимать российских туристов

Чехия ослабляет коронавирусные ограничения на въезд в страну для путешественников из ряда стран, однако для россиян въезд по-прежнему запрещен из-за плохой эпидемиологической обстановки.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), с 26 мая Чехия открыла границы с Германией и Австрией, а с начала июля планируется открыть въезд для граждан Хорватии и Греции. Сроки открытия границ для жителей России пока не называются.

Сейчас туристы могут попасть в Чехию только со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сделанной не позднее, чем за четыре дня до прибытия. Сделать тесты также можно на территории страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия оставит границы закрытыми для россиян до 14 июня. Уже с 14 мая будет разрешен въезд в страну по деловым и неотложным поездом.