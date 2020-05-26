Джоан Роулинг выпускает новую сказку «Икабог»

Джоан Роулинг выпускает новую сказку &#171;Икабог&#187;
Книги Роулинг повлияли на поколения уже нескольких десятилетий. Фото: https://www.jkrowling.com/ Debra Hurford Brown

Британская писательница Джоан Роулинг, известная миру по серии книг о «Гарри Поттере», представила свое новое произведение.

Как сообщает ВВС News, Роулинг написала сказку «Икабог» много лет назад для своих детей, однако сейчас она решила поделиться своим произведением с остальными поклонниками. Она начала публиковать книгу по главам в Сети. Их можно прочитать на официальном сайте. Последние части будут опубликованы 10 июля.

По словам писательницы, эта сказка для детей на самоизоляции, а также для тех, кто возвращается на учебы в это неспокойное время. Еще до публикации первых глав Роулинг назвала новую книгу безымянной «политической сказкой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джоан Роулинг рассказала всю правду о рождении «Гарри Поттера». Она опровергла одно из популярных заблуждений.

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