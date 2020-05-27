На Веденеева иномарка протаранила пять автомобилей

На Веденеева иномарка протаранила пять автомобилей
Место ДТП на Веденеева. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 27 мая в Калининском районе произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, на улице Веденеева черна иномарка протаранил пять автомобилей.

«Чёрный минивен на улице Веденеева протаранил 5 машин. Приезжала скорая, пожарные, пострадавших нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти подросток влетел в дерево на папиной «Оке». Мальчик 15-ти лет взял покататься папин автомобиль «Ока», не справился с управлением и врезался в дерево на обочине трассы.

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