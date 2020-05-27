На Веденеева иномарка протаранила пять автомобилей

В ночь на 27 мая в Калининском районе произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, на улице Веденеева черна иномарка протаранил пять автомобилей.

«Чёрный минивен на улице Веденеева протаранил 5 машин. Приезжала скорая, пожарные, пострадавших нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информации о пострадавших не поступало.

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