В Ленобласти подросток влетел в дерево на папиной «Оке»

В Ленобласти подросток влетел в дерево на папиной &#171;Оке&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Подросток попал в аварию на машине отца в Выборгском районе Ленинградской области.

Об аварии с участием несовершеннолетнего сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло почти в девять вечера 26 мая рядом с поселком Балтиец. Мальчик 15-ти лет взял покататься папин автомобиль «Ока», не справился с управлением и врезался в дерево на обочине трассы.

Подросток получил травмы средней тяжести, сейчас он находится под присмотром врачей в медучреждении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

«Дорожный инспектор» также сообщает, что подростка научил водить его отец, однако пристегиваться он не стал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что велокурьер «Яндекс.Еды» оказалась под колесами «Яндекс.Такси» на Левашовском.

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