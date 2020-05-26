В Ленобласти подросток влетел в дерево на папиной «Оке»

Подросток попал в аварию на машине отца в Выборгском районе Ленинградской области.

Об аварии с участием несовершеннолетнего сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло почти в девять вечера 26 мая рядом с поселком Балтиец. Мальчик 15-ти лет взял покататься папин автомобиль «Ока», не справился с управлением и врезался в дерево на обочине трассы.

Подросток получил травмы средней тяжести, сейчас он находится под присмотром врачей в медучреждении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

«Дорожный инспектор» также сообщает, что подростка научил водить его отец, однако пристегиваться он не стал.

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