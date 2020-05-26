Велокурьер «Яндекс.Еды» оказалась под колесами «Яндекс.Такси» на Левашовском

Велокурьер &#171;Яндекс.Еды&#187; оказалась под колесами &#171;Яндекс.Такси&#187; на Левашовском
Велосипед находится на газоне. Фото: vk.com/spb_today

На Левашовском проспекте произошло ДТП с участием курьера. Там велосипедистка оказалась под колесами легкового автомобиля. Оба водителя работают в «Яндексе».

Дорожный инцидент случился сегодня, 26 мая. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей столкновения транспортных средств, девушка ехала по велодорожке. В каком состоянии находится пострадавшая, пока не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга маршрутка вылетела на газон после ДТП с иномаркой.

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