Велокурьер «Яндекс.Еды» оказалась под колесами «Яндекс.Такси» на Левашовском

На Левашовском проспекте произошло ДТП с участием курьера. Там велосипедистка оказалась под колесами легкового автомобиля. Оба водителя работают в «Яндексе».
Дорожный инцидент случился сегодня, 26 мая. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам свидетелей столкновения транспортных средств, девушка ехала по велодорожке. В каком состоянии находится пострадавшая, пока не известно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга маршрутка вылетела на газон после ДТП с иномаркой.