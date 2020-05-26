В Невском районе Петербурга маршрутка вылетела на газон после ДТП с иномаркой

В Невском районе Петербурга маршрутка вылетела на газон после ДТП с иномаркой
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке улиц Шелгунова и Бабушкина произошло ДТП с участием маршрутки. Пассажирский транспорт выехал на газон.

Авария случилась сегодня, 26 мая, на перекрестке улиц Шелгунова и Бабушкина. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить водители маршрутки и легкового авто. Первая вылетела на газон. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

На кадрах видно, что у легковушки сильно помят передний бампер. Маршрутка вылетела на газон и снесла знак пешеходного перехода. Кто стал виновником случившегося пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Новоприозерском шоссе легковушка улетела в кювет, зеваки создали пробку.

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