В Невском районе Петербурга маршрутка вылетела на газон после ДТП с иномаркой

На перекрестке улиц Шелгунова и Бабушкина произошло ДТП с участием маршрутки. Пассажирский транспорт выехал на газон.

Авария случилась сегодня, 26 мая, на перекрестке улиц Шелгунова и Бабушкина. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить водители маршрутки и легкового авто. Первая вылетела на газон. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

На кадрах видно, что у легковушки сильно помят передний бампер. Маршрутка вылетела на газон и снесла знак пешеходного перехода. Кто стал виновником случившегося пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Новоприозерском шоссе легковушка улетела в кювет, зеваки создали пробку.