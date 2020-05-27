Диетолог назвал главную причину набора веса

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал стресс главной причиной набора веса во время самоизоляции.

Он сравнил нахождение в замкнутом пространстве с «тюрьмой», где находится много людей.

«В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса», — рассказал он, сообщает «Вечерняя Москва».

Для того, чтобы не набирать вес диетолог посоветовал исключить из рациона сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед.

В условиях пандемии коронавируса многие вынуждены соблюдать режим самоизоляции.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 684 684 человек. Скончались 352 223 человек, при этом 2 430 593 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 362 342 человека, умерли 3 807. При этом 131 129 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.