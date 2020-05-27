Жителя Ленобласти задержали за выстрел в лицо оппоненту

В Ленинобласти полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагается, что в поселке Рассвет мужчина, во время ссоры с оппонентом, выстрелил в лицо.

Преступный инцидент случился во вторник, 26 мая. Полицейским поступило сообщение из медучреждения о госпитализации 59-летнего мужчины. В больницу он обратился самостоятельно.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, потерпевший находился в удовлетворительном состоянии.

Позже он рассказал, что во время ссоры с 54-летним мужчиной, возникшей из-за личных неприязненных отношений, используя в качестве оружия предмет цилиндрической формы из полимерного материала со спусковым механизмом, умышленно выстрелил в лицо потерпевшему.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

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