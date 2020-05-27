Жителя Ленобласти задержали за выстрел в лицо оппоненту

Жителя Ленобласти задержали за выстрел в лицо оппоненту
Полицейские задержали на месте происшествия подозреваемого. Фото: pixabay

В Ленинобласти полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагается, что в поселке Рассвет мужчина, во время ссоры с оппонентом, выстрелил в лицо.

Преступный инцидент случился во вторник, 26 мая. Полицейским поступило сообщение из медучреждения о госпитализации 59-летнего мужчины. В больницу он обратился самостоятельно.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, потерпевший находился в удовлетворительном состоянии.

Позже он рассказал, что во время ссоры с 54-летним мужчиной, возникшей из-за личных неприязненных отношений, используя в качестве оружия предмет цилиндрической формы из полимерного материала со спусковым механизмом, умышленно выстрелил в лицо потерпевшему.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Парголово попал в больницу с пробитой головой после конфликта у алкомаркета на Приозерском шоссе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У поселка Лопухинка появится экологическая тропа
В Петербурге не будут отключать горячую воду в больницах, где принимают ...
Вирусолог прокомментировал заражение коронавирусом кошки в России
Диабет и ожирение: в Смольном рассказали о болезнях 8 умерших от коронавируса
Суточный прирост инфицированных Covid-19 в России снизился до 2,3%
Матвиенко поздравила Петербург с Днем города
В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1647
Жителя Ленобласти задержали за выстрел в лицо оппоненту