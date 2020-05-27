Ритейл в Петербурге остался почти без трети выручки

Ритейл в Петербурге остался почти без трети выручки
Индекс потребительских цен в апреле по отношению к марту текущего года в городе составил 100,7%. Фото: pixabay.com

Повсеместный кризис, спровоцированный коронавирусными ограничениями, сильно ударил по сфере ритейла в Северной столице.

Так, только за апрель текущего года предприниматели в этой отрасли потеряли 28,7% выручки по сравнению с 2019-м. Точки общественного питания пострадали и того больше, потеряв больше половины дохода, о чем свидетельствуют данные отчета, подготовленного Петростатом.

Отметим, что падение продаж коснулось как продовольственных, так и не продовольственных магазинов. Согласно сведениям учреждения, по итогам апреля торговые сети получили 92,5 миллиарда рублей, кафе и рестораны — лишь 3,7 миллиарда рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на российских миллиардерах пандемия КОВИД, похоже, сказалась незначительно. За это время они успели увеличить состояние на 62 млрд рублей.

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