Как спортсмены поздравляют Петербург с 317-летием

Со дня основания Санкт-Петербурга прошло ровно 317 лет. Как город поздравляют спортсмены, рассказала NevaSport.
Большинство спортсменов ограничились краткими поздравлениями. Экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков поделился в Instagram старой фотографией на фоне Дворцовой площади. Снимок он дополнил подпись: «С Днем рождения, мой любимый Санкт-Петербург!».
Футболист Вячеслав Малофеев поделился двумя фото с видами Петербурга и подписал их фразой: «С днем рождения, любимый и великий Санкт-Петербург».
Краткими поздравлениями также отметились воспитанник «Зенита-2» Дмитрий Богаев, экс-хоккеист СКА Андрей Алтыбармакян и другие.
Экс-боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился фотографией с достопримечательностями Петербурга и тематическим стихотворением.