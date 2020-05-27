Волк раскрыла подробности мошенничества с банковскими картами в Петербурге

Полицейские задержали мужчин, которые обвиняются в краже денег с банковских счетов.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. О подробностях инцидента gazeta.spb.ru рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она заявила, что несколько мужчин рассылали гражданам сообщения, в которых сообщалось о блокировке банковской карты. Жертвам предлагали позвонить по указанному номеру, чтобы связаться якобы с сотрудниками службы безопасности. Затем граждан просили назвать личные данные, после чего средства со счетов исчезали.

Известно, что двое мужчин создали для коварных целей специальную программу, благодаря которой и осуществлялась рассылка опасного спама. Сообщения приходили не только жителям Санкт-Петербурга, но и других регионов страны. Также были использованы пять тысяч сим-карт, а кол-центрами были арендованные квартиры. В результате мошенники обманули около двухсот человек, украв у них 20 миллионов рублей.

«Двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается»,

— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала вероятных мошенников, которые «разводили» пенсионеров в Петербурге, притворяясь родственниками.