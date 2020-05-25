Полиция задержала вероятных мошенников, которые «разводили» пенсионеров в Петербурге, притворяясь родственниками

Полиция задержала вероятных мошенников, которые &#171;разводили&#187; пенсионеров в Петербурге, притворяясь родственниками
Решается вопрос об избрании еры пресечения подозреваемым. Фото: Baltphoto

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали группу злоумышленников, которые звонили пенсионерам пенсионерам и представлялись их родственниками, попавшими в беду, вследствие чего требовали помочь деньгами.

По версии следствия, преступники купили базу данных по жителям Северной столицы, что позволило им находить телефоны пенсионеров. Доверчивые пожилые люди верили «легенде» про оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации родственников и соглашались одолжить необходимые средства, как правило — 150-200 тысяч рублей.

Предварительно, таким образом мошенникам удалось нажиться на 1,5 миллиона рублей, обманув девять пенсионеров. Возбуждено девять уголовных дел, трое подозреваемых заключены под стражу, передает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ульяновке неизвестный обокрал пенсионерку на 400 тысяч рублей.

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