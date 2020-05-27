В Москве усилят масочный режим

С 1 июня граждан обяжут активнее носить средства индивидуальной защиты.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Он написал, что с 1 июня будет усилен масочный режим, а также установлены определенные правила прогулок. Теперь, куда бы москвичи не шли, им нужно надевать средства индивидуальной защиты. Даже если речь идет о занятиях спортом или прогулках.

«Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно»,

— написал Собянин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин предложил москвичам сделать график выхода на прогулки. Градоначальник добавил, что важно сделать максимально простую и доступную схему и пожить в таком режиме неделю, посмотреть, как будет развиваться ситуация.