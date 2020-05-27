В Греции рассказали о способе защиты от коронавируса

В Греции рассказали о способе защиты от коронавируса
Флаг Греции. Фото: pixabay

Граждан будут вакцинировать.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщает портал Neakriti. С 1 июня в Греции стартует всеобщая вакцинация БЦЖ, чтобы защитить граждан от коронавируса. Отмечается, что эффективность укола уже доказали ученые – он помогает уменьшить риск развития респираторных инфекций. Вакцина защитит людей из группы риска. Также уколы собираются делать жителям Германии, Австралии и Нидерландов.

«Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная»,

— рассказал эксперт.

Напоминаем, что над созданием вакцины трудятся ученые со всех уголков мира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снимают ряд ограничений по захоронению людей с коронавирусом.

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