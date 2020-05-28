В АТОР рассказали, когда россияне смогут выбраться за границу

Руководитель ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерные сроки открытия границ для российских туристов.

Как сообщает РИА Новости, Россия возобновит международное авиасообщение не раньше, чем в сентябре 2020 года. По словам Ломидзе, россияне могут рассчитывать на отдых в этом году, однако этот туристический сезон будет особенным из-за ограничений на зарубежных курортах.

Глава АТОР отметила, что ситуация с чартерными рейсами пока не прояснилась. Она рассказала, что с 1 июля россиян готови принять Испания и Греция. Хорватия открывает границы для граждан РФ с 15 июня. Также туристов готовится принять Турция и ряд других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чехия пока не будет принимать российских туристов. С 26 мая Чехия открыла границы с Германией и Австрией, а с начала июля планируется открыть въезд для граждан Хорватии и Греции.