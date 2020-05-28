В АТОР рассказали, когда россияне смогут выбраться за границу

В АТОР рассказали, когда россияне смогут выбраться за границу
Туротрасль восстановится не раньше сентября. Фото: pixabay

Руководитель ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерные сроки открытия границ для российских туристов.

Как сообщает РИА Новости, Россия возобновит международное авиасообщение не раньше, чем в сентябре 2020 года. По словам Ломидзе, россияне могут рассчитывать на отдых в этом году, однако этот туристический сезон будет особенным из-за ограничений на зарубежных курортах.

Глава АТОР отметила, что ситуация с чартерными рейсами пока не прояснилась. Она рассказала, что с 1 июля россиян готови принять Испания и Греция. Хорватия открывает границы для граждан РФ с 15 июня. Также туристов готовится принять Турция и ряд других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чехия пока не будет принимать российских туристов. С 26 мая Чехия открыла границы с Германией и Австрией, а с начала июля планируется открыть въезд для граждан Хорватии и Греции.

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