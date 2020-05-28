Болгария готова принимать иностранных туристов без ограничений

Болгария, которая пользуется популярностью среди российских путешественников, объявила, что будет принимать иностранцев без ограничений.
Как сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР), туристам из разных стран не придется предъявлять результаты тестов на коронавирус и находиться на двухнедельном карантине по прибытии.
При этом для приезжающих все-таки введут одно условие — они заполнят декларацию о том, что их проинформировали об эпидемиологической обстановке в стране и согласны на все условия. Кроме того, если турист заболеет коронавирусом на территории Болгарии, то он будет лечить за счет страховки или за свой счет.
Напомним, с 1 июня Болгария начнет принимать граждан соседних стран, а с 15 июня будут открыты границы со всеми странами ЕС.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в АТОР рассказали, когда россияне смогут выбраться за границу.