СКА обменял нападающих Каблукова и Карпова в «Амур»

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об обмене нападающих Ильи Каблукова и Максима Карпова.

Они отправляются в хабаровский «Амур». СКА пожелал им удачи и поблагодарил за игру.

Взамен петербургский клуб получил права на защитника Егора Замулу и нападающего Егора Спиридонова.

В минувшем сезоне Карпов провел 54 матча в регулярном сезоне КХЛ и набрал 15 (8+7) очков, а Каблуков сыграл 48 матчей и отметился тремя передачами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.