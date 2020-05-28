СК начал проверку после гибели трех бомжей при пожаре в гараже на Космонавтов

Следственные органы СК РФ по Петербургу приступили к доследственной проверке по факту обнаружения трех тел на пепелище в заброшенном гараже на проспекте Космонавтов.

Как сообщили в пресс-службе городского СУ СК РФ, двое мужчин и женщина, которые погибли при пожаре, вместе со своим знакомым выпивали в гараже. Предварительно, пожар начался из-за непотушенного окурка.

Спастись смог лишь их знакомый. Также известно, что погибшие являлись лицами без определенного места жительства.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавший в пожаре на Космонавтов бомж сбежал из больницы.