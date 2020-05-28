Подготовлены рекомендации по работе кинотеатров после пандемии

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе кинотеатров после отмены режима самоизоляции. Зрителей и работников просят носить маски и перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти. Об этом сообщается в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор рекомендует ежедневно мерить температуру работникам кинотеатра. Ограничить контакты между сотрудниками разных отделов, и запретить прием пищи на рабочих местах.

На рабочих местах должны быть дезинфекторы и антисептики. Сотрудники должны иметь одноразовые маски и перчатки. Менять их нужно не реже 1 раза в три часа.

«Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается», — уточняется в рекомендациях.

Дистанция между сотрудниками и зрителями в кинотеатре, кассовой зоне, фоне, зоне кинобаров, при входе и выходе из кинозалов должна быть не менее 1,5 м. Продавать билеты и барную продукцию рекомендуют бесконтактно, в том числе, с помощью автоматов.

Дезинфекцию дверных ручек, поверхностей и лестниц в фойе, туалетах и кинозалах рекомендуют проводить каждые два часа. Интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут для того, чтобы провести уборку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть кинотеатров «Каро» планирует открыть несколько автокинотеатров в России.