РЖД откажется от дистанцированной рассадки пассажиров с 29 мая

РЖД откажется от дистанцированной рассадки пассажиров с 29 мая
Фото: Baltphoto

С пятницы, 29 мая, Российские железные дороги («РЖД») вернутся к привычной рассадке пассажиров, без соблюдения социальной дистанции между креслами.

Об этом заявили в пресс-службе ОАО «РЖД». В холдинге отмечают, что изменения согласованы Министерством транспорта РФ и Роспотребнадзором. Отметим, что ранее рассадка пассажиров с учетом 1,5-метровой дистанции распространялась на все поезда, включая «Ласточки», «Стрижи» и «Сапсаны».

С 25 мая, по распоряжению Роспотребнадзора, железнодорожный транспорт приступил к постепенному выходу из работы в условиях пандемии коронавируса. При этом на первом этапе снятия ограничений отказаться от поездки и сдать билеты, приобретенные в кассе, можно только онлайн. Впоследствии и эту меру отменят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД постепенно восстанавливает штатное расписание.

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