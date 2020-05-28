Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня

Жители столицы наконец-то смогут погулять, но - в масках и по расписанию. Фото: pixabay.com

Жители столицы наконец-то смогут погулять, но - в масках и по расписанию. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что с 1 июня столица приступает ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, пропускной режим в городе сохранится еще на две недели.

Информация об этом была опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Согласно его распоряжению, для прогулок москвичам теперь предоставят специальный график. Кроме того, выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, разрешается, но не чаще трех раз в неделю.

При этом людям старше 65 лет со следующей недели также разрешат выходить на прогулки. Тем не менее, обязательный масочно-перчаточный режим в городе сохраняется. Еще из положительного: парки и скверы, за исключением «Зарядья», откроются для посетителей в самом скором времени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Болгария готова открыть свои границы для иностранных туристов.