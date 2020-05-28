Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России со зрителями. Об этом сообщает TVC+ в Twitter.

Отмечается, что на трибунах должно быть занято не более 10 процентов мест. Скорее всего, речь идет о VIP-ложах.

Напомним, 21 июня планируется возобновить чемпионат, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 820 937 человек. Скончались 358 100 человек, при этом 2 522 136 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 379 051 человек, умерли 4 142. При этом 150 993 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.