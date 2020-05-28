Росприроднадзор разберется в обстоятельствах загрязнения реки Оккервиль нефтепродуктами

Росприроднадзор разберется в обстоятельствах загрязнения реки Оккервиль нефтепродуктами
Ликвидацию загрязнения осуществляло ГУП «ПИЛАРН». Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Управление Росприроднадзора по СЗФО выясняет обстоятельства загрязнения реки Оккервиль нефтепродуктами на территории Яблоновского сада в районе дома №15 на проспекте Пятилеток.

Информация о загрязнении реки Оккервиль нефтепродуктами поступила в ведомство от комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. Инспекторы комитета заметили на поверхности реки радужную пленку, а также две трубы, предположительно, свидетельствующие о процессе попадания в реку нефтепродуктов.

На данный момент загрязнение ликвидировано усилиями специалистов ГУП «ПИЛАРН». Сначала, для локализации нефтяного пятна, работники предприятия установили боновые заграждения, а затем нефтеводяную смесь откачали с загрязненного участка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор выяснил, почему жителей Приморского и Выборгского районов Петербурга беспокоит неприятный запах.

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