У деревни Изора ликвидировали свалку на территории сельхозинститута

У деревни Изора ликвидировали свалку на территории сельхозинститута
Сотрудники проверили территорию скотного двора. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти прокуратура организовала проверку исполнения земельного и природоохранного законодательства сельскохозинститутом «Белогорка».

Сотрудники наведались на земельный участок, принадлежащий ФГБНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка». Там была обнаружена несанкционированная свалка.

Как сообщили в прокуратуре региона, по данному факту было внесено представление директору «Белогорки», которое рассмотрено и удовлетворено. Виновника привлекли к ответственности. Свалка ликвидирована.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ванеева обнаружена крупная свалка. Скопление мусора образовалось на огороженной территории в районе дома 8.

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