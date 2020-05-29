В Петербург вылетели россияне, застрявшие в Узбекистане из-за коронавируса

В Петербург 29 мая прибудет вывозной рейс из Ташкента. Из Узбекистана прибывают россияне, которые не могли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет авиакомпании Uzbekistan Airways покинул Ташкент в 8:43 по московскому времени. В Петербург он должен прибыть в 13:08.

Всем пассажирам предстоит провести 14 дней на карантине. Иногородние и те, кто не имеет возможности изолироваться дома, будут направлены в обсерватор.

В субботу, 30 мая, в Петербурге ожидают вывозные рейсы из Таиланда (Бангкока), Великобритании (Лондона) и Таджикистана (Душанбе). В воскресенье в город прибудут туристы, застрявшие в Майами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на этой недели в аэропорту Пулково встретят шесть вывозных рейсов с российскими туристами из других стран.