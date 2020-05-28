В Петербурге ждут шесть вывозных рейсов до конца мая

До конца этой недели в Пулково встретят вывозные рейсы с российскими туристами из ряда стран.

Согласно расписанию вывозных рейсов, опубликованному в Telegram-канале Минкомсвязи, в четверг, 28 мая, в петербургскую воздушную гавань прибудет самолет из Гоа. На следующий день, 29 мая, в Пулково ждут самолет из Ташкента.

В субботу, 30 мая, в Петербурге встретят россиян сразу из трех стран: Таиланда (Бангкок), Великобритании (Лондон) и Таджикистана (Душанбе).

В последний день весны в Северную столицу вернутся туристы из Майами.

Полное расписание вывозных рейсов на 28 мая — 10 июня опубликовано в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». Всего на эти дни запланировано 24 вывозных рейса с россиянами, застрявшими за границей из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково приземлился самолет с российскими туристами из Индонезии.