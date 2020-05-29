В Сланцах алкогольное застолье с бездомным закончилось поножовщиной

В ходе застолья мужчина хозяин квартиры схватился за нож. Фото: pixabay

В ходе застолья мужчина хозяин квартиры схватился за нож. Фото: pixabay

В Сланцевском районе Ленобласти бездомный попал в больницу с колото-резаным ранением брюшной полости. Нож в него вонзил собутыльник.

Преступный инцидент произошел в четверг, 28 мая. В отдел полиции поступил сигнал о том, что в приемный покой Сланцевской городской больницы самостоятельно обратился бездомный в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Его поймали у дома №50 по улице Кирова. Полицейские установили, что мужчины распивали алкоголь в квартире задержанного. В ходе ссоры он ударил ножом собутыльника.

Правоохранители изъяли пять ножей и следы пальцев рук. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Шушар заметили стрельбу. Мужчина стрелял с балкона жилого дома.