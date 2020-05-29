За сутки в Петербурге произошло 244 ДТП

За минувшие сутки на дорогах Северной столицы и Ленинградской области произошло 313 автомобильных аварий.

Согласно статистике ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, которая приводится в соцсети «ВКонтакте», накануне, 28 мая, в городе на Неве случилось 244 дорожных происшествия. В Ленобласти в несколько раз меньше — 69.

В Петербурге правоохранители зафиксировали семь аварий с пострадавшими, а в области — две.

Травмы в ДТП в городе получили семь человек. В 47 регионе — два человека. Ни одного ребенка в дорожно-транспортных происшествиях за последние сутки не пострадало. Смертельных ДТП также не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на дорогах Петербурга за 27 мая пострадали десять человек.