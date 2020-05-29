Мошенник обманул пожилую петербурженку на 90 тысяч и попался полиции

Мошенник обманул пожилую петербурженку на 90 тысяч и попался полиции
Пенсионерке позвонил неизвестный. Фото: pixabay

В Северной столице правоохранители раскрыли мошенничество в отношении пожилой жительницы.

Преступный инцидент произошел 16 января. В полицию Кировского района обратилась 88-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный позвонил на домашний телефон и сообщил, что ему нужны деньги.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, злоумышленник запросил 200 тыс. рублей. Однако пенсионерка отдала только 90 тыс. рублей. За деньгами приехал «друг» звонившего.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лже-советник юстиции прокуратуры Москвы провел пенсионерку почти на 800 тысяч. Злоумышленник рассказал жительнице, что ей положена компенсация за приобретение в Интернете товара ненадлежащего качества.

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Мошенник обманул пожилую петербурженку на 90 тысяч и попался полиции
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