В субботу в Ленобласти ожидается до +21 градуса тепла

В субботу в Ленобласти будет переменная облачность. Фото: pixabay

В субботу в Ленобласти будет переменная облачность. Фото: pixabay

Синоптики обещают переменную облачность и до +21 градуса тепла 30 мая в Ленинградской области.

Согласно прогнозу ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” выходные в регионе начнутся без осадков. Днем северный, северо-восточный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем — 5-10 метров в секунду.

Ночью температура за окном составит +4…+9 градусов, местами похолодает до 0…+2 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россию ожидает экстремально жаркое лето. Температура поднимется уже в июне.