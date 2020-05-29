Чиновница из Бурятии извиналась за слова о том, что «с голоду никто не умер»

Чиновница из Бурятии извиналась за слова о том, что &#171;с голоду никто не умер&#187;
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова. Фото: egov-buryatia.ru

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу: «Никто еще у нас с голоду не умер». Слова были сказаны во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.

Кочетова заявила, что фраза прозвучала во время чрезвычайного эмоционального доклада о состоянии экономике.

«В своём ответе и моем выражении о том, что «никто не умер» подразумевает, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введены своевременно и оперативно», — написала она в Facebook.

Чиновница извинилась перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, и пожелала всем здоровья.

Резонансная фраза была произнесена на заседании комитета Народного Хурала (парламента) Бурятии по бюджету, налогам и финансам. Один из депутатов в ходе обсуждения заявил, что у людей нет денег, на что Кочетова возразила и добавила, что «с голоду никто не умер».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Краснодарском крае чиновница Валентина Игнатенко раскритиковала врачей за нежелание самостоятельно шить бахилы.

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