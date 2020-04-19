Краснодарская чиновница отчитала врачей за нежелание шить бахилы

Краснодарская чиновница отчитала врачей за нежелание шить бахилы
Видеозапись выступления чиновницы появилась на YouTube. Фото: YouTube/UChIwDVBnBd_jYitUTZqgmLA

Замглавы министерства здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко в ходе онлайн-конференции с руководителями региональных медучрежедний отчитала врачей за отсутствие бахил.

По словам чиновницы, восполнить недостаток средств индивидуальной защиты, — таких как маски, респираторы, защитные костюмы, — достаточно сложно, но бахилами медики в состоянии обеспечить себя самостоятельно. Игнатенко убеждена, что процесс пошива бахил способен осилить каждый — это же «две тряпочки сшить».

Она также предложила главам больниц найти нескольких санитарок, которые возьмутся в необходимом количестве предоставить бахилы. Ведь, по мнению чиновницы, «народ» сейчас повсеместно сидит дома и ему «нечего делать».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Покровскую больницу в Санкт-Петербурге обеспечили необходимыми защитными средствами.

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