Возлюбленная Илона Маска продает часть своей души

Она оценивает ее в 10 миллионов долларов.

Об этом стало известно 29 мая. Обо всем сообщает Bloomberg. Канадская певица Граймс заявила, что собирается продать часть своей души, потому что ей нравится идея фантастического искусства в форме юридических документов. За экспонат девушка запросила 10 миллионов долларов, хотя согласна рассмотреть и другие суммы. Она отметила, что ее душа станет частью онлайн-выставки, на которых будут продавать рисунки, гравюры, фотографии и прочие предметы искусства.

«В первую очередь я вижу себя как визуального художника, и мне кажется странным, что люди узнают меня по музыке»,

— отметила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск не верит в правдивость статистики по коронавирусу в США. Маск отметил, что в Америке в список заболевших начали вносить тех, кто не сдавал тест на коронавирус, а просто имел симптомы заражения.