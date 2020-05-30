В Роспотребнадзоре разъяснили штрафы за отказ от вакцинации

В Роспотребнадзоре разъяснили штрафы за отказ от вакцинации
Граждан будут штрафовать. Фото: pixabay.com

Поправки в законодательстве коснутся далеко не всех.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщает «Интерфакс». В Роспотребнадзоре объяснили, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации. Накажут рублем тех, кто обязан делать прививки и это прописано в законе. Сумма штрафа для должностных лиц составит до 10 тысяч рублей, для предпринимателей до 20 тысяч, для юридических лиц – до 30. Граждане из группы риска, отказывающиеся от укола, выплатят до 7 тысяч рублей.

Напоминаем, что сейчас множество ученых работают над созданием вакцины от коронавируса. Так, ученые создали вакцину, которую можно будет просто закапать в нос – пока что она не прошла клинические испытания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова рассказала, насколько эффективной будет вакцина от коронавируса. Ученые, заявила она, уверяют, что вирус мутирует, но не сильно, поэтому укол должен помочь.

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