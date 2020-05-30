Лавров рассказал, сколько россиян находятся за границей из-за пандемии

Около 25 тысяч россиян хотят вернуться на родину, но пока не могут.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он в разговоре с президентом Владимиром Путиным отметил, что пока еще не все граждане вернулись домой в связи с пандемией коронавируса. За границей остаются более 25 тысяч человек, которые ждут вывозных рейсов. Ближайшие из них состоятся через в течение ближайшего времени.

«Это те наши граждане, которые застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавирусом инфекции»,

— уточнил глава государства.

Путин отметил, что некоторые страны снимают ограничения, так как их экономика сильно зависит от туристов. Это порой приводит к большим проблемам и России следит за развитием событий, чтобы не допускать ошибок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково ожидают три вывозных рейса с петербуржцами. Самолеты прилетят из Лондона, Бангкока и Душанбе.