В Пулково ожидают три вывозных рейса с петербуржцами

Самолеты прилетят из Лондона, Бангкока и Душанбе.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем пишет «Комсомольская правда». В это воскресенье на родину вернуться туристы, застрявшие в период пандемии за границей. Самолеты с петербуржцами прилетят из Лондона, Бангкока и Душанбе. Всего ожидается возвращение 300 туристов, большая часть из них – из Таджикистана.

Как и положено, граждан встретят медики и сотрудники Роспотребнадзора. Они проверяют температуру, продезинфицируют багажи и выдадут предписание о необходимости соблюдения двухнедельного карантина.

Затем всех путешественников отправят по домам н специальных автобусах. На данный момент домой уже вернулись 2,5 тысячи человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карелии и Ленобласти открываются туристические места.