Партия «Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

Они не смогли пройти мимо жалоб продюсера на безденежье артистов.
Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу политсилы. Партия «Коммунисты России» посочувствовала продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге певицы Валерии и передали им по пачке лапши быстрого приготовления.
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак» и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку»,
— говорится в обращении.
Напоминаем, что Пригожин заявил, что некоторые артисты остались без денег во время пандемии коронавируса, а заработать также ничего не могут, так как вынуждены оставаться дома.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лепса возмутили жалобы Пригожина на положение артистов. Он убежден, что нельзя сравнивать обычных людей и звезд.