Партия «Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

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Иосиф Пригожин. Фото: Instagram

Они не смогли пройти мимо жалоб продюсера на безденежье артистов.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу политсилы. Партия «Коммунисты России» посочувствовала продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге певицы Валерии и передали им по пачке лапши быстрого приготовления.

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак» и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку»,

— говорится в обращении.

Напоминаем, что Пригожин заявил, что некоторые артисты остались без денег во время пандемии коронавируса, а заработать также ничего не могут, так как вынуждены оставаться дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лепса возмутили жалобы Пригожина на положение артистов. Он убежден, что нельзя сравнивать обычных людей и звезд.

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