Лепса возмутили жалобы Пригожина на положение артистов

Он убежден, что нельзя сравнивать обычных людей и звезд.

Об этом стало известно 28 мая. Своим мнением исполнитель Григорий Лепс поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Он не согласился с позицией продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии, которые рассуждали о голодающих артистах.

Лепс убежден, что сравнивать артистов и простых людей не нужно. Музыкант считает, что сам живет прекрасно и продолжает заниматься любимым делом. Видимо, он думает, что так же дела обстоят и у остальных. Лепс подчеркнул, что все возможно пережить.

«Лично у меня все в порядке, не вижу никаких проблем. Спокойно работаю на студии, пишу музыку, занимаюсь голосом, восстанавливаю потихоньку, так что у меня все хорошо»,

— подчеркнул Лепс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров посмеялся над Пригожиным, который жалеет артистов. Артист посмеялся над тем, что знаменитость считает себя «делегатом артистов цирка» и «представителем