Шнуров посмеялся над Пригожиным, который жалеет артистов

Музыкант считает, что не продюсеру рассуждать о таких вещах.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем музыкант Сергей Шнуров рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он посвятил обращению продюсера Иосифа Пригожина очередное стихотворение. Артист посмеялся над тем, что знаменитость считает себя «делегатом артистов цирка» и «представителем молодежи». Заступничество Пригожина вызвало у Шнурова лишь приступ «катания лежа». Музыкант убежден, что молодежи куда ближе Укупник, чем Пригожин. Так что артиста не устраивают объяснения продюсера, который уверял, что говорил не о своих проблемах, а о проблемах других людей.

Напоминаем, что Пригожин записал видео, на котором он рассуждает о бедственном положении некоторых знаменитостей в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров написал стихотворение о конфликтах знаменитостей. Певец высмеял звезд, которые устраивают разборки во время карантина.