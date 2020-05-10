Шнуров написал стихотворение о конфликтах знаменитостей

Шнуров написал стихотворение о конфликтах знаменитостей
Сергей Шнуров. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Певец высмеял звезд, которые устраивают разборки во время карантина.

Музыкант Сергей Шнуров выложил новое стихотворение в своем Instagram-аккаунте. Он посвятил его звездам шоу-бизнеса, которые устраивают разборки во время режима самоизоляции. Артист считает, что это – новый способ развлечься. Этим конфликтам рады не только знаменитости, но журналисты и поклонники, так как всем сейчас скучно. В стихотворении Шнуров перечислил тех, кто встревал в разборки: Василий Уткин ругался Владимиром Соловьевым, и Андрей Малахов, и Виктория Боня, и Ксения Собчак, и семейная чета Плющенко-Рудковская.

«От скандала до скандала,

Движется во тьме Земля»,

-пишет Шнуров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Шнуров объяснил слова о заражении коронавирусом. Он подчеркнул, что заявления подобной значимости делаются официальной, а не в ходе дружеской беседы в социальной сети.

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