Сергей Шнуров объяснил слова о заражении коронавирусом

"Если я заболею, непременно об этом сообщу", - сказал Шнуров. Фото: Baltphoto

"Если я заболею, непременно об этом сообщу", - сказал Шнуров. Фото: Baltphoto

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, разговаривая с футболистом Александром Кержаковым в прямом эфире в Instagram, сказал, что болен COVID-19.

Он рассказал, что подхватил коронавирусную инфекцию и находится на карантине на своей даче в Северной столице. Кроме того, музыкант, недавно вступивший в «Партию Роста», выразил намерение отправиться в Государственную думу с тем, чтобы стать заразить находящихся там политиков.

Однако позже солист «Ленинграда» опроверг эту информацию, заявив, что просто пошутил. Он подчеркнул, что заявления подобной значимости делаются официальной, а не в ходе дружеской беседы в социальной сети. Слова музыканта приводит телеграмм-канал «LIFE-SHOT».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шнуров провел онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее совместно с ее директором, Зельфирой Трегуловой.