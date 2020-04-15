Сергей Шнуров объяснил слова о заражении коронавирусом

Сергей Шнуров объяснил слова о заражении коронавирусом
"Если я заболею, непременно об этом сообщу", - сказал Шнуров. Фото: Baltphoto

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, разговаривая с футболистом Александром Кержаковым в прямом эфире в Instagram, сказал, что болен COVID-19.

Он рассказал, что подхватил коронавирусную инфекцию и находится на карантине на своей даче в Северной столице. Кроме того, музыкант, недавно вступивший в «Партию Роста», выразил намерение отправиться в Государственную думу с тем, чтобы стать заразить находящихся там политиков.

Однако позже солист «Ленинграда» опроверг эту информацию, заявив, что просто пошутил. Он подчеркнул, что заявления подобной значимости делаются официальной, а не в ходе дружеской беседы в социальной сети. Слова музыканта приводит телеграмм-канал «LIFE-SHOT».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шнуров провел онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее совместно с ее директором, Зельфирой Трегуловой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус сергей шнуров шутка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала о противопоказания при употреблении имбиря
В Мурманской области за больными коронавирусом будут следить с помощью ...
Путин поручил освободить выплаты врачам от НДФЛ
Путин предложил создать для бизнеса льготные кредиты
Сергей Шнуров объяснил слова о заражении коронавирусом
С начала 2020 года работу в России потеряли 44 тысячи человек
Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей
За две недели самоизоляции число безработных петербуржцев выросло на 14%