Сергей Шнуров проведет экскурсию по Третьяковской галерее

Эксрксия будет доступна для всех желающих абсолютно бесплатно с 12 апреля. Фото: пресс-служба Okko

Эксрксия будет доступна для всех желающих абсолютно бесплатно с 12 апреля. Фото: пресс-служба Okko

Коронавирус сильно повлиял на работу музеев во всем мире, однако культурные учреждения используют все возможности, чтобы продолжать просветительскую деятельность в онлайн-режиме.

В это непростое время люди и предприятия объединяются, чтобы эффективнее противостоять эпидемии. Так, онлайн-кинотеатр Okko и Третьяковская галерея рассказали о совместном проекте, осуществлённом при поддержке «Сбербанка». Известный певец и шоумен Сергей Шнуров проведет экскурсию по одному из главных музеев страны.

Его прогулка будет транслироваться через платформу Okko. Партнером лидера «Ленинграда» по экскурсии станет руководитель Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. 12 апреля они вместе расскажут зрителям о творчестве русских мастеров живописи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, как проходит самоизоляция у котов Эрмитажа.